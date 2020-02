Basket, Coppa Intercontinentale 2020: Virtus Bologna sconfitta in finale da Tenerife (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Iberostar Tenerife vince la Coppa Intercontinentale 2020, superando in finale la Virtus Bologna per 80-72. Svanisce il sogno di vittoria della squadra di Djordjevic, a cui non sono bastati i 15 punti di Milos Teodosic. Grande prestazione in casa Tenerife per Marcelinho Huertas e Giorgi Shermadini, che hanno messo a referto rispettivamente per 23 e 18 punti. Ottimo inizio della Virtus, che allunga sul 7-0 con la tripla dall’angolo di Ricci. Nel Tenerife si accende Shermadini e gli spagnoli pareggiano (11-11). Il finale di quarto premia i padroni di casa che chiudono un parziale di 9-0 e alla prima sirena sono avanti 16-11. Dopo un avvio equilibrato, il Tenerife allunga sul +10 con la tripla di Salin (27-17). La Virtus fatica a ricucire e sulla sirena del secondo quarto arriva il canestro di Shermadini che vale il 42-32 con cui si va negli spogliatoi. Il ... oasport

