Basket | Coppa Intercontinentale 2020 | Virtus Bologna sconfitta in finale da Tenerife

L'Iberostar Tenerife vince la Coppa Intercontinentale 2020, superando in finale la Virtus Bologna per 80-72. Svanisce il sogno di vittoria della squadra di Djordjevic, a cui non sono bastati i 15 punti di Milos Teodosic. Grande prestazione in casa Tenerife per Marcelinho Huertas e Giorgi Shermadini, che hanno messo a referto rispettivamente per 23 e 18 punti. Ottimo inizio della Virtus, che allunga sul 7-0 con la tripla ...

Si giocherà quest'oggi la Finale di Coppa Intercontinentale 2020, che mette di fronte la Segafredo Virtus Bologna e gli spagnoli pardroni di casa dell'Iberostar Tenerife. Una sola certezza emerge dalla partita: vincerà una squadra europea. Le V nere hanno superato in semiFinale gli argentini del San Lorenzo de Almagro con il punteggio di 75-57 con 16 punti di Vince Hunter e 10 con 10 rimbalzi di Giampaolo Ricci, lasciando Milos ...

Domani (9 febbraio) si disputerà il match tra Virtus Bologna e Tenerife, Finale della Coppa Intercontinentale 2020 di basket. Il programma dell'incontro prevede un orario d'inizio alle 20.00 presso il Pabellón Insular Santiago Martín di San Cristobal de la Laguna (Spagna). Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La squadra di Aleksandar Djordjevic ...

Sarà l'Iberostar Tenerife l'avversaria della Virtus Bologna nella finale della Coppa Intercontinentale 2020 di Basket. Gli spagnoli hanno infatti sconfitto agevolmente i Rio Grande Valley Vipers per 110-89 nella seconda semifinale disputatasi presso la Santiago Martin Arena di San Cristobal de la Laguna, a due passi da Tenerife. La partita è stata in realtà molto combattuta per i primi tre quarti, giocati punto a punto: i padroni di ...

Tutto facile per la Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Intercontinentale 2020: presso la Santiago Martin Arena di San Cristobal de la Laguna, sull'isola di Tenerife, le V nere si impongono sul San Lorenzo de Almagro con il punteggio di 73-55. Il prossimo appuntamento per il club emiliano sarà la finale in programma domenica, che lo vedrà contrapposto alla vincente della seconda semifinale tra Tenerife e i Rio Grande Valley Vipers. La ...

LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 75-57 - Coppa Intercontinentale Basket 2020 in DIRETTA : le V Nere fanno il vuoto nella ripresa e volano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:29 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 21:26 Vola dunque in finale la squadra di Djordjevic che nella ripresa ha oscurato gli avversari, dopo un brutto secondo quarto. Nonostante le 17 palle perse i bolognesi hanno sfruttato il dominio sotto le plance (42-31 il dato statistico dei rimbalzi) e ...

LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 52-42 - Coppa Intercontinentale Basket 2020 in DIRETTA : doppia cifra di vantaggio a 10' dal termine

67-46 Vildoza vola al ferro per il -21. 67-44 E SONO 4!!!! Markovic da tre punti sfruttando il blocco granitico di Gamble. 64-44 Ancora Hunter!! Ruba palla e corre in transizione come un piccolo, appoggiando in solitaria. 62-44 1/2 per lui. Liberi per Hunter. 61-44 Fjellerup taglia a centro area e appoggia al tabellone. 61-42 TERZA TRIPLA CONSECUTIVA!!! Hunter a bersaglio frontalmente. Nuovo +16 ...

LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 41-30 - Coppa Intercontinentale Basket 2020 in DIRETTA : tentano l'allungo i bolognesi

45-33 2/2 per l'ex Cremona. Lunetta anche per Ricci. Altro 0/2 per le V Nere dalla linea della carità. Liberi per Cournooh, con il San Lorenzo già in bonus a 4′ dal termine del quarto. 43-33 Gonzalez spara la tripla in transizione. 43-30 Hunter ne mette altri due battendo il pressing dalla rimessa degli argentini. 41-30 2/2 dalla lunetta per Batista. 41-28 Markovic alza il lob per la ...

LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 25-17 - Coppa Intercontinentale Basket 2020 in DIRETTA : accorciano gli argentini

Bologna si è adagiata dopo un ottimo primo quarto, subendo la rimonta argentina guidata da uno scatenato Tucker. 27-23 Libero supplementare a segno. 27-22 Ancora Tucker!! Tripla con fallo dell'americano che arriva a 14 punti e riavvicina sensibilmente i suoi. 27-19 Doppia cifra per Tucker che in uscita dal timeout realizza in penetrazione appoggiandosi al corpo di Gamble. Virtus in difficoltà ...