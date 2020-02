Sanremo | Bugo-Morgan squalificati E scoppia il caso dell' orchestra

Sanremo 2020 - Morgan si scaglia contro Bugo : “Mi ha sfidato giovedì e io ho risposto” : Morgan, dopo il “fattaccio” sul palco dell’Ariston che ha portato alla sua squalifica dal festival dove si era presentato con il brano “Sinceri” in coppia con Bugo (che sta riscuotendo un buon successo nelle radio nazionali), affida al quotidiano Repubblica con un’intervista notturna rilasciata all’inviato Ernesto Assante, le sue rivelazioni sui motivi del cambio del testo della canzone che ha scatenato ...

L’uscita di scena di Bugo è la cosa più bella mai vista a Sanremo : Il momento del fattaccio E all’improvviso, come capitano tutte le cose più belle, all’una e cinquanta di una sonnolenta penultima serata di Sanremo gli dei dello spettacolo hanno baciato il teatro Ariston, fino ad allora assopito da un infinito pastone di Nuove proposte moralisteggianti, cantanti stonati, vallette anonime, Fiorello che fa battute sulla sua prostata e comparsate mordi e fuggi. Sul palco il conduttore Amadeus chiama il ...

Festival di Sanremo 2020 : stasera gran finale. Squalificati Morgan e Bugo. La classifica : Sono stati 9 milioni 503mila, pari al 53.3%, i telespettatori che hanno seguito ieri in media la quarta serata del Festival di Sanremo, che ha incoronato Leo Gassmann vincitore tra le Nuove Proposte e ha visto poi, in chiusura, la squalifica di Bugo e Morgan. L'anno scorso la quarta serata del Festival aveva raccolto in media 9 milioni 552mila spettatori pari al 46.1% di share. E stasera più che serata, sarà la nottata finale. Con la ...

Sanremo - dopo la squalifica Morgan rompe il silenzio : “Ecco cosa mi ha fatto Bugo” : Morgan e Bugo squalificati dal Festival di Sanremo 2020. È successo venerdì sera, quando Bugo ha lasciato il palco durante l’esibizione in gara che lo vedeva in coppia con Morgan. Che, invece di cantare il testo del brano in gara ‘Sincero’, ha iniziato a leggere delle parole scritte su un foglietto di carta parlando di “brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ...

Sanremo 2020 - effetto Morgan-Bugo. Nuovo record ascolti : 53 - 3%. E loro potrebbero tornare fuori gara : Si fa tardissimo. Come al solito. Quando a Sanremo è l?1.30 passata, 6 dei 24 Big in gara devono ancora cantare. La quarta serata del Festival finisce alle 2.25 con Marco Higlander...

Sanremo - Bugo-Morgan squalificati E scoppia il caso dell'orchestra : Secondo Striscia la Notizia l'orchestra ha votato prima delle performance degli artisti. squalificati Bugo e Morgan. Ascolti record sopra i 9 milioni e mezzo con share del 53,3% Segui su affaritaliani.it

Morgan rompe il silenzio dopo squalifica da Sanremo | “Bugo? Che tristezza” : Morgan rompe il silenzio dopo la squalifica da Sanremo e in un’intervista fiume rilasciata a La Repubblica svela la verità su Bugo. Morgan è un fiume in piena e, ai microfoni di Ernesto Assente, esperto musicale de La Repubblica, rompe il silenzio e svela tutta la verità sul rapporto con Bugo, compromesso dalla squalifica da […] L'articolo Morgan rompe il silenzio dopo squalifica da Sanremo | “Bugo? Che tristezza” è stato ...

Festival di Sanremo 2020 - la verità di Morgan sulla lite con Bugo : “Lui voleva liberarsi di me - ecco come sono andate le cose” : Morgan a notte fonda dà la sua versione del perché abbia deciso di mandare all’aria la partecipazione al Festival di Sanremo, consapevole che cambiando le parole del brano “Sincero” la squalifica era dietro l’angolo, mettendo a rischio Bugo: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui sì”, ha detto a La Repubblica. L’attacco della canzone era rivolto al compagno di avventura che piano ...

Sanremo 2020 - Bugo e Morgan e “l’epico sca**o” : ecco perché uno dei due deve godersi questo momento e “spiccare il volo” : I più attenti o meglio, quelli ancora svegli quando sono quasi le due di notte e mancano le esibizioni di tre cantanti prima della classifica, se ne accorgono subito. Bugo non vuole scendere dalle scale. Poi però, con un leggero ritardo rispetto a Morgan, arriva e sembra aggiustarsi la giacca. Che sia stato un problema col microfono? Appena Morgan inizia a cantare si capisce che non è così: Castoldi ha cambiato il testo del brano (che legge su ...

Sanremo 2020 - il manager di Bugo : “Dovevano squalificare solo Morgan” : Il colpo di scena durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è stato accolto con stupore da tutti: Bugo e Morgan sono stati squalificati. Infatti, Morgan avrebbe modificato il testo della loro canzone umiliando Bugo, che ha abbandonato il palco dell’Ariston. Sulla squalifica di Bugo da Sanremo 2020, però, è intervenuto il manager di Cristian, che ha lanciato un duro attacco a Morgan. Sanremo 2020, il manager di Bugo Nonostante ...

Bugo e Morgan già sapevano come sarebbe andata a finire : «Non so se riusciremo a rimanere amici dopo Sanremo 2020» : Che tra Bugo e Morgan non scorresse buon sangue è, evidentemente, una cosa che va avanti da tempo. dopo il clamoroso colpo di scena a Sanremo 2020, quando Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo che Morgan ha cambiato in corsa il testo della canzone ‘Sincero’, sta circolando su Twitter un video pubblicato da Elisa D’Ospina in cui i due, martedì scorso, hanno parlato del loro rapporto d’amicizia. LEGGI ANCHE ...

Sanremo 2020 - Morgan accusa Bugo : "Uno sciacallo - quando ho ritoccato il testo". L'ultimo delirio : Mai visto nella storia del Festival di Sanremo. Il caso è quello di Morgan che cambia il testo della canzone, offende Bugo, il quale se ne va dal palco dell'Ariston. Risultato? Squalificati. E ora, Morgan, dice la sua in un'intervista a Repubblica, dove usa toni durissimi contro l'ormai ex socio: "L

Non è Sanremo - stasera la politica è uscita dall’Ariston come Bugo : Tutti gli occhi erano puntati su Rosario Fiorello ieri sera, con il nostro showman preferito che ha prima baciato Tiziano Ferro sulle note di Finalmente Tu e poi duettato in modo sublime con Tony Renis con una Quando Quando Quando rivisitata. Un Festival di Sanremo con come stella polare Fiorello, che dimostra come per fare dell’intrattenimento di qualità non ci sia neppure così bisogno di mettere in mezzo la politica. Ieri però è successo ...

Sanremo - Bugo risponde a Morgan : "Ha cambiato il testo" - : Francesca Galici Il colpo di scena che non ci si aspetta alle 2 di notte e il 70esimo festival di Sanremo entra nella storia con la squalifica di Bugo e Morgan; grandi ascolti per Amadeus che supera il 53,3% di share Nella serata (per ora) più lunga della 70esima edizione del festival di Sanremo, succede quello che nessuno poteva prevedere. Sono state 5 ore tranquille per Amadeus, che fino alle 2 ha condotto la serata secondo la ...