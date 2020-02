‘Sanremo 2020’, Riccardo Marcuzzo contro la giuria demoscopica: “Chi ca*o sono? Nessuno può controllarli e fanno il ca*o che vogliono”. E intanto Marracash… (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è da sempre la kermesse canora più amata e discussa dagli italiani che di anno in anno commentano le canzoni proposte, gli artisti in gara e gli outfit più o meno riusciti. Nel corso degli anni a far discutere, spesso e volentieri, sono state anche le classifiche di gradimento della Sala Stampa e della giuria demoscopica del Festival che non sempre sono andate a braccetto con quanto desiderato dagli spettatori. Questa volta, a commentare quanto votato dalla giuria demoscopica di questa edizione, è stato uno dei diretti interessati: Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, in gara con la sua canzone Lo sappiamo entrambi. L’ex allievo della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi infatti, arrivato sempre in coda nelle classifiche di gradimento decise dalla giuria (penultimo nella classifica della prima serata, ventesimo nella seconda e ventiduesimo nella ... isaechia

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -