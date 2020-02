Sanremo 2020, Morgan e Bugo in lingua dei segni: il video virale (Di sabato 8 febbraio 2020) La lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020 è stata raccontata nella lingua dei segni su RaiPlay ed il video spopola sui social. A Sanremo 2020 spopola la lite Morgan e Bugo nella lingua dei segni: la perplessità iniziale e la bravura dei traduttori ha fatto impazzire i social ed il video è diventato virale. Su Twitter è diventato virale il video della lite tra Morgan e Bugo raccontato nella lingua dei segni. RaiPlay quest'anno per la prima volta ha tradotto e interpretato le canzoni di Sanremo in Lis ed i traduttori hanno dovuto "interpretare" anche il litigio tra Bugo e Morgan. Nella clip vediamo i traduttori leggermente spiazzati per il cambio del testo di Morgan e per l'ingresso di Amadeus e Fiorello ... movieplayer

