Sanremo 2020, finale in diretta – Chi vincerà? (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus - Sanremo 2020 (Ufficio Stampa Rai) La cinque-giorni dedicata al Festival di Sanremo 2020 arriva all'atto finale. Su DavideMaggio.it si rinnova per l'ultima volta quest'anno il liveblogging con il Teatro Ariston, per seguire e aggiornata in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade durante la serata, fino alla proclamazione del vincitore. Sanremo 2020: anticipazioni finale In diretta su Rai 1, dalle 20.40 circa, Amadeus conduce la serata finale del 70° Festival della Canzone Italiana. Al suo fianco Fiorello, Tiziano Ferro, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Mara Venier e Sabrina Salerno. E' la serata nella quale i 23 big (non più 24 dopo la squalifica di Bugo e Morgan) si sfideranno per la vittoria. Ecco con quale ordine si esibiranno: Michele Zarrillo, Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, ...

