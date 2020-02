Sanremo 2020, Achille Lauro veste i panni della Regina Elisabetta I Tudor (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro veste i panni della Regina Elisabetta I Tudor Anche nella finale di Sanremo 2020 Achille Lauro continua a sorprendere e stupire con i suoi abiti appariscenti. Dopo aver indossato una tutina femminile ed essersi truccato da David Bowie, nelle ultime due serate ha indossato i panni prima della Marchesa Luisa Casati Stampa e stasera, 8 febbraio, quelli della Regina Elisabetta I Tudor. “Elisabetta 1 Tudor,vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica.”, ha scritto il cantante su Instagram in un post pubblicato proprio durante l’ultima esibizione del brano Me ne frego. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Leggi anche: Achille Lauro veste i panni della Marchesa Luisa Casati Stampa Sanremo 2020, Achille Lauro porta l’affresco di Giotto sul palco dell’Ariston tpi

