Pilot 2020 | Chris Wood nel cast di Thirtysomethingelse di ABC

Pilot 2020: Chris Wood nel cast di Thirtysomething(else) di ABC (Di sabato 8 febbraio 2020) Thirthysomething(else), Chris Wood di Supergirl sarà il protagonista del sequel della serie cult. La produzione del Pilot partirà a Marzo. La stagione dei Pilot avanza e come sempre ci riserva qualche sorpresa inaspettata. ABC tempo fa aveva ordinato il Pilot Thirtysomething(else), il sequel della serie Thirtysomething (in Italia: “In Famiglia e con Amici“) di Marshall Herskovitz e Ed Zwick andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1991. Uno dei protagonisti sarà l’attore Chris Wood, conosciuto dai fan dell’universo The CW per i suoi ruoli in The Vampire Diaries, Legacies e di recente in Supergirl. Il Pilot è sceneggiato dai creatori originali della serie, Herskovitz e Zwick e sarà diretto da quest’ultimo. Thirtysometing(else) racconterà la storia di nuovi protagonisti, che in realtà sono i figli dei personaggi della serie originale. I figli ovviamente ... dituttounpop

