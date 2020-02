Napoli, arrestato latitante: girava nella Ztl del centro storico col pass invalidi della sorella (Di sabato 8 febbraio 2020) Vincenzo Desiderio, 75enne napoletano, è stato arrestato dai carabinieri in piazza Canneto, a Napoli. L'uomo era latitante da novembre scorso: deve scontare una condanna a 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. A tradirlo un pass invalidi intestato alla sorella, che lui utilizzava per girare in auto nelle vie della Ztl centro storico. fanpage

