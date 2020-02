Gazzetta: aria di fine ciclo al Barcellona (che si muove come un pachiderma tra i cristalli) (Di sabato 8 febbraio 2020) “C’è un pachiderma nel negozio di cristalli che oggi è il Barcellona e si muove paurosamente. Non ha nome, ma indica una cosa precisa: la totale incertezza sul futuro”. Lo scrive Alessandro de Calò sulla Gazzetta dello Sport. Il Barca è segnato dalle sconfitte delle ultime settimane, dal cambio di tecnico e dall’ossessione della Champions condivisa con Messi. Una Champions che non arriva. “Da quando gioca Messi, in quindici e rotti anni, il Barcellona ha vinto quattro Champions, come il Real che pure è stato surclassato in Spagna. Poche, come mai? Leo ha trasformato la squadra in un “FC Messi”, ma la verità è che da tempo sta chiedendo aiuto perché da solo la Champions non riesce a vincerla”. come è possibile, se il Barcellona è il club più ricco del mondo? “Possibile che non riesca ad allestire una squadra più competitiva? Possibile, se si spendono ... ilnapolista

napolista : Gazzetta: aria di fine ciclo al Barcellona (che si muove come un pachiderma tra i cristalli) Un mercato inadeguato… - DocGDE : @fabbricainter Quando aveva ancora un senso comprare la Gazzetta, quelle mattine d'estate al bar dello stabilimento… - AntonioBuccieri : Siete un giornale da schifo Il titolo corretto: sei mesi e ha capito il sistema Italia Ma voi con il chiulo per ar… -