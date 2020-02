Elodie ha sempre lo stesso vestito a Sanremo? No, è solo la più cool del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo tanti rumors Elodie ha svelato il nome della Maison italiana che ha curato il suo stile a Sanremo 2020, si tratta di Versace. Sul palco dell'Ariston abbiamo assistito alla trasformazione della cantante in una vera e propria fashion icon che nella finale appare come una diva meravigliosa. E' la la più cool del Festival e vince la gara di stile. fanpage

BarbaNeraSatira : Sia Diodato Elodie, sempre sia Diodato #Sanremo2020 - pvrestlou : RT @himension: Se ci pensi il vestito di Elodie è sempre lo stesso, solo che piano piano lo ritaglia per arrivare a non avere più le spalli… - RiccLeonardo : RT @himension: Se ci pensi il vestito di Elodie è sempre lo stesso, solo che piano piano lo ritaglia per arrivare a non avere più le spalli… -