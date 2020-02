Coronavirus, Anp: "Le famiglie collaborino con le scuole" (Di sabato 8 febbraio 2020) “Un provvedimento che richiede una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia”. Per questo, commentando la decisione del Ministero della Salute di aggiornare la circolare dello scorso primo febbraio sulle misure di sicurezza di fronte alla crescita del livello di diffusione del Coronavirus in Cina, il presidente dell’Associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli, rivolge un appello proprio alle famiglie, invitandole “a collaborare con senso di responsabilità”. La circolare - riguardante i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia - segna una stretta sui controlli attivati contro il Coronavirus. Il ... huffingtonpost

anpcommunity : #Coronavirus: nuove misure precauzionali. La circolare del Ministero della salute e il Comunicato dell'ANP - RediStefano : RT @piersar62: Che dire: carnefici con i poveri bimbi non vaccinati, ed angeli con i cinesi. Nulla contro i cinesi, per carità, nessuno do… - CIDAManager : RT @anpcommunity: Coronavirus: il Presidente nazionale dell’ANP sulla richiesta di quarantena In relazione alla richiesta di quattro Govern… -