Bugo lascia Morgan sul palco di Sanremo: cronaca di una lunga notte (Di sabato 8 febbraio 2020) (Foto: Daniele Venturelli/Getty Images ) Sanremo – Ieri sera, durante la penultima puntata del 70esimo Festival della canzone italiana, Bugo (Cristian Bugatti) ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo pochi secondi dall’inizio dell’esibizione del brano Sincero. La motivazione del gesto: il suo partner musicale, Morgan (Marco Castoldi), ha iniziato a cantare (non molto bene) il pezzo modificandone il testo originario e utilizzando parole sgradevoli per colpevolizzare Bugo della brutta prestazione nella serata precedente dedicata alle cover, dove avevano eseguito Canzone per te di Sergio Endrigo, arrivando ultimi nella serata in cui la giuria votante era l’orchestra. Morgan, sceso dalla scala in anticipo di qualche secondo rispetto a Bugo, ha iniziato a leggere/intonare la sua nuova versione: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ... wired

repubblica : Sanremo 2020, Bugo lascia il palco, Morgan rischia la squalifica - stanzaselvaggia : Cosa ha detto Morgan sul palco e perché Bugo se ne è andato durante l’esibizione. - LucaDondoni : #sanremo2020 Una top ten che lascia ben sperare. A domani statemi buoni vado a cercare Bugo e Morgan...ma mi sa che sono già al casello -