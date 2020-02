Acerra, Papa Francesco in visita alla Terra dei fuochi nel maggio prossimo (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAcerra (Na) – Papa Francesco verrà in visita ad Acerra il prossimo 24 maggio, in occasione del quinto anniversario della Laudato sì. Sarà un’opportunità per incontrare le popolazioni della Terra dei fuochi. Ad annunciarlo è stata la stessa diocesi di Acerra. “La presenza di Papa Francesco nelle nostre terre, e in particolare nella nostra diocesi di Acerra, è una grazia speciale perché il Papa viene ad ascoltare le sofferenze della nostra gente, e a ricordare le altre Terre dei fuochi d’Italia”, ha spiegato il vescovo Antonio Di Donna. L'articolo Acerra, Papa Francesco in visita alla Terra dei fuochi nel maggio prossimo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

