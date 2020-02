Un gigante dei pagamenti elettronici veleggia verso la Borsa (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Foto: Ap/LaPresse) Novità in vista per quanto riguarda le quotazioni nel settore del fintech italiano. Il consiglio di amministrazione di Sia, riunito lo scorso 6 febbraio, nella seduta per l’approvazione del nuovo piano aziendale ha anche approvato l’avvio del processo di quotazione in Borsa. La società, specializzata in soluzioni e tecnologie per il settore finanziario e bancario e per il settore dei pagamenti elettronici, punta a debuttare a Piazza Affari entro l’estate 2020. Obiettivo dell’azienda è “consolidare il posizionamento della società a livello internazionale diventando il player di riferimento nel settore dei pagamenti digitali.” Al momento non sono ancora state diffuse altre informazioni, ma secondo quanto si legge su Money.it, la società avrebbe deciso di affidare a Rothschild il ruolo di advisor in vista del collocamento del titolo. Questo debutto non è certo ... wired

