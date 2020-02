Treni, sciopero ferrovieri dopo l'incidente a Lodi: corse a rischio (Di venerdì 7 febbraio 2020) corse a rischio oggi per i Treni dopo lo sciopero del personale delle ferrovie indetto dai sindacati, in due diverse fasce orarie, a seguito dell’incidente avvenuto nel Lodigiano, che ha causato la morte di due macchinisti. Dalle 9 alle 17 si fermerà il personale di Usb, Cat, Cub e Sgb, mentre dalle 12 alle 14 è previsto lo stop degli aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa. L’annuncio di Cgil, Cisl, Uil e Confsal ”In considerazione dell'estrema gravità dell'incidente e nel rispetto delle vite umane venerdì 7 febbraio ci sarà uno sciopero di due ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle 12 ai sensi della vigente normativa in materia”, hanno annunciato ieri, poche ore dopo il deragliamento in Lombardia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa dopo il ... tg24.sky

