Traffico Roma del 07-02-2020 ore 16:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) CODE PER Traffico E PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRE CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL NUOVO SALARIO DISAGI PER UN UNCIDENTE IN VIA MONTE CERVIALTO A TORRE SPACCATA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA VALTER TOBAGI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUDERI DI CASA CALDA. ALL’EUR DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE SU LARGO MUSTAFA KEMAL ALL’ALTEZZA DI VIALE UMBERTO TUPINI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE PER Traffico E PER UN ICNIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, L’INCIDENTE è AVVENUTO ALL’ATEZZA DI VIALE DEI CAMPI SPORTIVI; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST NELLA STESSA DIREZIONE CODE DA LARGO RODOLFO LANCIANI AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO. OGGI ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -