Testa sotto e tutto fuori… Maddalena Corvaglia, l’ultimo ‘regalissimo’ ai fan è da urlo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Di recente Maddalena Corvaglia ha festeggiato il suo quarantesimo anno d’età. Lo sanno bene i suoi fan, che hanno avuto modo di apprendere quanto per Maddalena si sia concretamente realizzata la possibilità di ritenersi una donna felice e appagata. Dopo il divorzio dal chitarrista Stef Burns, con cui ha avuto la sua unica figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, di 8 anni, Maddalena Corvaglia ha vissuto un difficile periodo da mamma single, facendo avanti e indietro tra Milano e Los Angeles. Oggi un nuovo amore rafforza le sue esperienze. “Quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare … si può solo ringraziare il cielo”. La presenza di Alessandro Viani ridona luce al volto di Maddalena Corvaglia. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia non ha mai mollato la presa e ha dimostrato ... caffeinamagazine

