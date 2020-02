Sonic The Hedgehog 2 e Puyo Puyo 2 sono i nuovi classici SEGA Ages in arrivo su Switch (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cosa c'è di meglio dell'arrivo di uno dei più grandi classici di tutti i tempi all'interno della raccolta SEGA Ages per Nintendo Switch? Beh, l'arrivo di DUE classici. Le versioni SEGA Ages di Sonic The Hedgehog 2 e Puyo Puyo 2 arriveranno su Switch il 20 febbraio del 2020. Di seguito il comunicato con tutti i dettagliPer tantissimi appassionati, Sonic The Hedgehog 2 è stato IL motivo per il quale fiondarsi a tutta velocità a comprare un SEGA Mega Drive. Oltre al ritorno della modalità competitiva per due giocatori, questa versione include il "drop dash" (introdotto in Sonic Mania) che permette di effettuare la classica accelerazione di Sonic a mezz'aria per guadagnare velocità. Ma non è finita qui, perché c'è la modalità Super Sonic con cui giocare nei panni di un riccio super potenziato sin dall'inizio, la modalità Time Trial con le classifiche online, e, soprattutto, la novità più ... eurogamer

SonicLegacyIt : SEGA AGES Sonic the Hedgehog 2 ha una data di uscita - Nextplayer81 : Probabili nuovi annunci su Sonic the Hedgehog al panel di SXSW 2020 - Pixel66 : RT @NintendoHall: Sega Ages Puyo Puyo Tsu e Sonic the Hedgehog 2 in arrivo il 20 febbraio sull'eShop di Nintendo Switch -