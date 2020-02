Siete dipendenti da Fortnite? Provate allora a giocare a Breath of the Wild! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fortnite è l'iconico Battle Royale di Epic Games molto amato dai giovani e poco dai genitori che vedono i loro figli attaccati sempre più a questo gioco. Per combattere questa situazione, l'esperto psicologo francese (o "psygamer", come preferisce chiamarsi) Michaël Stora ha escogitato un approccio che sostituisce Fortnite con un gioco diverso: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Stora è dell'opinione che l'avventura open world di Nintendo sia il modo perfetto per rimuovere i comportamenti tossici della mentalità intensamente competitiva di Fortnite. Breath of the Wild, dice, è un'esperienza più terapeutica e calmante. Mentre l'approccio di Stora può far storcere il naso, sembra che abbia avuto successo; lo psicologo collabora con bambini e adolescenti affetti da disturbi comportamentali da oltre due decenni e ha lavorato come consulente con aziende come SEGA, EA, Microsoft, ... eurogamer

