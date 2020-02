Si fa un piercing al naso e rimane paralizzata per un’infezione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una ragazza brasiliana di 21 anni si è fatta un semplice piercing al naso ma questo le ha rovinato la vita per sempre. La conclusione, infatti, è stata tragica. Poco dopo essersi concessa quel piercing, Layane – questo il nome della giovane – ha cominciato a provare dei dolori molto forti. Poi quei dolori si sono trasformati in fitte terribili, al punto che nemmeno gli antidolorifici riuscivano a calmarle. Più passava il tempo e più il dolore arrivava alla schiena e alle gambe. Ad un certo punto la ragazza ha addirittura perso la sensibilità agli arti, e il tutto nel giro di un mese. Visitata da un medico, la diagnosi è stata tanto chiara quanto terribile. Il dottore infatti ha detto che quei sintomi erano causati da una gravissima infezione provocata da un batterio, lo Staphylococcus aureus. Un particolare ha ricondotto tutto al piercing: visto che questo tipo ... velvetgossip

