Sci alpino, le gare in programma a Maribor si disputeranno a Kranjska Gora. La Coppa del Mondo cambia sede (Di venerdì 7 febbraio 2020) Notizia importante per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Il fine settimana sulle nevi slovene in programma nel weekend del 15-16 febbraio, infatti, cambierà sede. Non si gareggerà più in quel di Maribor bensì a Kranjska Gora, ma il programma rimarrà il medesimo. Le atlete del Circo Bianco saranno infatti impegnate in un gigante (nella giornata di sabato) e uno slalom (per quel che riguarda domenica). Meteo e neve hanno nuovamente costretto gli organizzatori della Coppa del Mondo di sci alpino a cambiare i piani in tavola. Per loro fortuna, in questo caso, la tappa slovena non è stata cancellata ma solamente spostata. Dalle piste Pohorje e Radvanje di Maribor si passerà alla più complicata Podkoren di Kranjska Gora laddove, nel weekend del 15-16 marzo saranno gli uomini a gareggiare, a loro volta con un gigante e uno slalom. Sempre parlando del ... oasport

