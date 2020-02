Sanremo | anche Piero Pelù contro Fiorello | Ho aspettato 40 minuti per quel

Sanremo 2020 - Fiorello criticato anche da Piero Pelù : "Per colpa di quel caz***e ho aspettato 40 minuti" : "Ho aspettato 40 minuti per colpa di quel cazz***e". Fiorello nel mirino anche di Piero Pelù. Lo sfogo del rocker toscano è arrivato a notte fonda, giù dal palco del Festival di Sanremo la seconda serata, poco dopo la famigerata battuta di Tiziano Ferro ("Ama è l'una, vogliamo fà qualcosa domani? Ha

Chi è Miguel Praixao - l'amico di Cristiano Ronaldo che lo segue ovunque (anche a Sanremo) : Nel bene o nel male si parla sempre di lui: Cristiano Ronaldo ieri sera è stato ospite d’eccezione ialla terza serata del Festival di San Remo. Il campione portoghese si trovava in prima fila all’Ariston per sostenere la compagna Georgina Rodriguez,che ieri sera vestiva i panni della co-conduttrice al fianco del direttore artistico Amadeus.Sebbene sia un fenomeno oltre che sui campi da gioco anche da un punto di vista ...

Rancore a Sanremo 2020 : «Anche il Festival capirà il rap - perché è lo specchio della musica italiana» | VIDEO : Rancore arriva a Sanremo 2020 e lo fa con una consapevolezza nuova rispetto allo scorso anno, quando si è esibito insieme a Daniele Silvestri con un brano particolarmente toccante che parlava delle situzioni dei minori e del carcere. Ma in questa settantesima edizione, a quanto pare, c’è qualcosa di diverso. «Quest’anno tutto diverso rispetto allo scorso anno. Ho voluto reinventare tutto con il rap e non c’era occasione migliore della ...

Piero Pelù la fascia nera al braccio e l’attacco a Fiorello - Sanremo 2020 è anche questo (Foto) : Piero Pelù infiamma il festival di Sanremo 2020 a ogni sua apparizione e ieri sera Un cuore matto, il breve duetto con Little Tony ma anche e soprattutto quella fascia nera al braccio, il lutto che ha voluto portare sul palco per la vergogna, a volte, di essere uomo (Foto). “Questa fascia nera è perché ogni tanto mi vergogno di essere un uomo, quando c’è un femminicidio” ha commentato indicando il lutto al braccio, anche lui tra le donne e per ...

Sanremo - anche la terza serata fa il boom di ascolti : mai così bene dal 1997 : Criticato, aspramente polemizzato, ma alla fine il Festival di Sanremo continua a macinare numeri impressionanti e confermarsi un enorme successo di ascolti. È stato così anche per la terza serata condotta da Amadeus, in grado di fare meglio di tutti i suoi predecessori dal 1997 a oggi. Ecco i numeri che certificano il successo. Il riepilogo delle prime 2 serate Giorno dopo giorno, il Festival di Sanremo 2020 continua a crescere. Se il ...

“Ci sarà anche lei!”. Festival di Sanremo - tra i super ospiti spunta un nome incredibile. La scaletta della quarta serata : uno spettacolo! : Ci siamo, manca solo qualche ora alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020: come ogni anno la gara si infiamma con tutti e 24 i brani inediti in gara. Ci sarà il ritorno di Rosario Fiorello e, come ogni sera, sarà sul palco del Teatro Ariston anche Tiziano Ferro, anche se in queste ultime ore si trovano ai ferri corti (o almeno così ci vogliono fa credere). È prevista la sfida finale dei giovani. Alla conduzione Amadeus, per quanto ...

Sanremo 2020 - il Festival fa volare anche il daytime di Rai uno con Eleonora Daniele : ascolti record : Amadeus vince e convince. Terza serata col botto: 54,5% di share con quasi 10 milioni di spettatori. Miracolo Sanremo, miracolo Amadeus. Che per la prima volta - dall’inizio di questo Festival - era senza il super mattatore Fiorello. Va bene anche Sanremo Start con oltre il 41% di share. E poi l’eff

Come Sanremo anche Masterchef punta sul revival. Serata anni '80 nel ristorante di Armani : La cucina di Masterchef non si ferma per il festival di Sanremo, anzi punta sul revival, sugli anni Ottanta e i suoi piatti da battaglia. Cocktail in salsa rosa e farfalle panna e prosciutto da reinventare per la sfida in esterna che ha messo gli aspiranti chef di fronte ai più temuti critici enogastronomici d’Italia. Convincono Giulia (finalmente) ma anche, e a sorpresa, Vincenzo, soprattutto grazie alle prove a base di ...

Sanremo ascolti - piace anche la serata delle cover : share al 54 - 5% (il miglior risultato dal 1997) : Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54,5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri, 6 febbraio, su Rai1 la terza serata di Sanremo, dedicata alle cover dei grandi successi della storia del festival. Amadeus continua a convincere più del Baglioni bis. L’anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto in media 9 milioni 409mila spettatori con il 46,7% di share. La parte “Sanremo Start” ha tenuti ...

Sanremo 2020 - ascolti da record anche nella terza serata : Il Festival di Sanremo brilla con Amadeus e i suoi ospiti. I dati sugli ascolti della terza serata incoronano il conduttore e ne sanciscono di fatto il successo. Sanremo 2020, gli ascolti della terza serata incoronano Amadeus. Se tre indizi fanno una prova, possiamo iniziare a parlare senza remore del grande successo del primo Sanremo post Baglioni, un risultato che forse in pochi si aspettavano. fonte foto ...

Sanremo 2020 - Benigni Attacca Salvini : “Quest’Anno si Può Votare Anche al Citofono” : Tra chi critica e chi lo esalta, il Festival di Sanremo 2020 sta comunque procedendo con un altissimo share. Ieri, giovedì 6 febbraio, la terza serata ne ha viste delle belle. Oltre ad Achille Lauro, che si è travestito da Ziggy Stardust (uno alter ego di David Bowie, ndr.) lasciando tutti esterrefatti, e il duo Elettra Lamborghini – Myss Keta con i loro baci saffici, c’è un altro personaggio che ha fatto discutere. Proprio lui: ...

Sanremo 2020 - Amadeus sfonda anche senza Fiorello : terza serata con 54 - 5% di share : Fiorello non c?è. E si vede. La terza serata del Festival di Sanremo è obiettivamente la più noiosa. Ma macina ancora ascolti. Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5%...

Sanremo 2020. Junior Cally chiama - le Sardine rispondono : «Anche noi come lui non amiamo i pesci grossi» : Alla vigilia della sua esibizione, lo aveva anticipato nell'intervista concessa a Leggo: «Scelgo le Sardine tutta la vita». Ora, che ha cantato, Junior Cally va addirittura oltre:...

Sanremo - anche Gessica Notaro contro Junior Cally dopo le associazioni del Saronnese : anche Gessica Notaro contro l’esibizione a Sanremo di Junior Cally. Non si placa la polemica nei confronti del rapper che ha attraversato anche i nostri Comuni. Rete Rosa Saronnese e Insieme Donna di Caronno Pertusella nei giorni scorsi hanno chiesto la sua esclusione dai palinsesti di Rai Uno (clicca qui per l’articolo). Ora a tornare sulla questione è Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dal suo ex tre anni fa. ...