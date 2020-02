Sanremo 2020, Tiziano Ferro: cosa canterà (Di venerdì 7 febbraio 2020) Di seguito l'elenco completo e aggiornato con tutte le performance di Tiziano Ferro nell'arco delle cinque serate: Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 (4 febbraio) Tiziano Ferro interverrà per tre esibizioni, canterà 3 brani della quale 2 sono cover: canterà Nel blu dipinto di blu, brano originario di Domenico Modugno; Almeno tu nell'universo portata al successo da Mia Martini nel Festival 1989 e Accetto Miracoli, secondo singolo estratto dal suo ultimo album di inediti che prende lo stesso titolo del singolo. Nella seconda serata (5 febbraio) saranno due le uscite previste: duetto con Ranieri in Perdere l'amore e un medley suoi successi: Sere nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao. Nella terza serata (6 febbraio) canterà il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album di inediti: Amici per errore Nella quarta serata (7 febbraio) canta L’ultima notte al Mondo ... blogo

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -