Sanremo 2020: Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020, nonostante le polemiche che avevano accompagnato la sua partecipazione al Festival. Leo Gassmann è il vincitore di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte: l'annucio da parte di Amadeus sul palco dell'Ariston è arrivato in diretta pochi minuti fa. Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e nipote dell'indimenticabile Vittorio Gassman, a soli 21 anni diventa così il 70° vincitore tra i giovani in gara al Festival di Sanremo. Al secondo posto la giovanissima Tecla, che ha gareggiato con lui in finale. "Vai bene così", il brano con cui si è presentato a Sanremo, è stato scritto proprio da lui ed è stato un successo fin dalla prima puntata, quando gli ha permesso ... movieplayer

