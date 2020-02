Prescrizione: Renzi, ‘governo non ha numeri su accordo, io non lo voto'(2) (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Adnkronos) – “Per me -ha ribadito Renzi- non ci sono i numeri in Parlamento per andare al muro contro muro. Se il Pd appoggia i Cinquestelle nella ricerca del muro contro muro, mi dispiace, facciano loro, mi auguro che abbiano fatto bene i calcoli”.L'articolo Prescrizione: Renzi, ‘governo non ha numeri su accordo, io non lo voto'(2) CalcioWeb. calcioweb.eu

