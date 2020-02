Omicidio Vannini: in Cassazione si attende pronuncia definitiva (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Giustizia per Marco”, “Vogliamo la verita’”, “basta bugie”. Sale l’attesa tra amici, familiari e semplici cittadini per la sentenza di Cassazione sull’Omicidio di Marco Vannini. A decine, provenienti da piu’ parti d’Italia, si sono radunati questa mattina, alle spalle del palazzo della Suprema corte, per attendere la pronuncia definitiva dei giudici. Vannini venne ucciso con un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale capitolino. Al vaglio della prima Sezione penale i ricorsi presentati dalla Procura generale di Roma, dai familiari della vittima, parti civili, e dalla difesa. Al centro della decisione, la sussistenza o meno del reato di Omicidio volontario riconosciuto in primo grado, ma non in appello, dove il sottufficiale della Marina ... romadailynews

