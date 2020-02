Non esistono superiorità di genere (Di venerdì 7 febbraio 2020) Personalmente non condivido affatto le categorizzazioni di esseri umani tese a determinare una superiorità dell'uno sull'altro. E' proprio a partire da questi giudizi arbitrari che sono nate e hanno trovato sempre terreno fertile ideologie e credenze di stampo totalitario. Detto questo, come non riconosco la superiorità degli uomini sulle donne, non la riconosco nemmeno viceversa. La donna ha sensibilità, qualità e senso della condivisione sicuramente più marcati rispetto (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

