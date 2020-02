No al taglio corse autobus L'Aquila-Roma, sabato presidio di protesta a Piazza d'Armi (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'Aquila - Diciamo NO Al taglio delle corse L’Aquila-Roma! sabato mattina dalle 11.30 saremo in Piazza d’Armi nei pressi del mercato per manifestare contro la scelta della Regione Abruzzo e di TUA di sopprimere e accorpare ben 14 corse con conseguenze gravi sulla vita di tante cittadine e cittadini, a cominciare da pendolari e studenti, ma non solo. Come ampiamente prevedibile e previsto, la trasformazione della tratta L’Aquila-Roma in commerciale si sta traducendo in taglio dei servizi di trasporto pubblico per tutto il territorio. Servizi che sono, lo ribadiamo, essenziali, in mancanza dell’alternativa ferroviaria e che dovrebbero garantire collegamenti continui con Roma e, attraverso Roma, con il resto del Paese. Servizi essenziali per lavoratori e studenti, ma anche per chiunque per partire o per venire a L’Aquila debba o voglia - giustamente - utilizzare il trasporto pubblico. ... abruzzo24ore.tv

