MotoGP, Fabio Quartararo: “Sono contento, ho usato la Yamaha 2019. Non vedo l’ora di girare con la nuova moto” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di Test MotoGP a Sepang, il francese ha fatto subito la voce grossa in Malesia e si è messo davanti a tutti in sella alla Yamaha del Team Petronas. Il miglior rookie del 2019 si candida a essere il grande rivale di Marc Marquez nella lotta per il titolo mondiale e le prime indicazioni arrivate dalla pista sono state estremamente confortanti per il giovane transalpino. Fabio Quartararo ha analizzato la sua prestazione tramite alcune dichiarazioni diffuse attraverso un comunicato stampa della scuderia: “Mi sento bene a essere tornato in pista dopo quasi tre mesi. Abbiamo usato la moto dell’anno scorso per alcuni giri e abbiamo fatto un buon tempo con le gomme medie all’inizio della giornata. Speriamo che domani ci siano condizioni meteo migliori in modo da poter lavorare di più e io cercherò di capire la ... oasport

