Milan, Ibrahimovic lavora con la squadra: nel derby con l’Inter lo svedese ci sarà (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nell'ultima rifinitura che si è svolta a Milanello, l'attaccante svedese ha lavorato per parte dell'allenamento con il resto dei compagni, prima di dedicarsi ad una seduta personalizzata. Non sembrano dunque esserci dubbi sulla presenza dell'ex Los Angels Galaxy nel derby contro l'Inter di Antonio Conte. fanpage

AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? - AntoVitiello : Non è bastato il forcing finale, il #Milan frena la corsa: col #Verona è solo 1-1. Senza #Ibrahimovic manca un rife… -