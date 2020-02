Mafia: pm Di Matteo (Csm), 'Parole Graviano? io fui additato come visionario fanatico...' (Di venerdì 7 febbraio 2020) Palermo, 7 feb. (Adnkronos) - "Non entro nel merito delle nuove dichiarazioni di Giuseppe Graviano. E' certo, però, che anche nella sentenza definitiva di condanna del senatore Marcello Dell'Utri sono stati ricostruiti rapporti stabili e duraturi tra Berlusconi e Cosa nostra. Sembra che in questo Pa liberoquotidiano

fattoquotidiano : DEPISTAGGIO VIA D'AMELIO L’ex pm Nino Di Matteo depone al processo: “Quella di via d’Amelio non è solo una strage d… - albachiara64141 : RT @fattoquotidiano: Graviano, Di Matteo: “Le parole su Berlusconi? Rapporti con mafia nella sentenza Dell’Utri, chi li ricorda additato co… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Graviano, Di Matteo: “Le parole su Berlusconi? Rapporti con mafia nella sentenza Dell’Utri, chi li ricorda additato co… -