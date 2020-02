L’impressionante video dell’invasione di pipistrelli in una cittadina dell’Australia (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’impressionante video dell’invasione di pipistrelli in una cittadina dell’Australia I cieli della piccola cittadina di Ingham, nel Queensland, in Australia, si sono riempiti di centinaia di migliaia di pipistrelli, che superano di gran lunga il numero degli abitanti (poco più di 4mila). A testimoniarlo sono diversi video pubblicati online e dai media internazionali, tra cui la Bbc. Gli abitanti della città lamentano che gli animali hanno provocato cattivi odori e sporcizia, oltre al rumore. Stanchi della situazione e hanno creato un “gruppo di azione” su Facebook “per aiutare a combattere e sbarazzarsi della piaga dei pipistrelli che hanno invaso la città”. “I bambini sono chiusi in casa e non possono uscire a causa della puzza e degli escrementi di pipistrello ovunque”, si legge nella descrizione del gruppo. “Questa ... tpi

