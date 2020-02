Le dimissioni di Lippi da tecnico della Juventus – 7 febbraio 1999 – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 7 febbraio 1999, dopo la sconfitta contro il Parma di Malesani, termina la prima esperienza di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus Nel 1999 si chiudeva la prima esperienza di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus. L’allenatore toscano, giunto a Torino nell’estate del 1994 al posto di Giovanni Trapattoni, era stato chiamato per riportare la Vecchia Signora al vertice del calcio italiano che la vedeva assente dal 1986. L’arrivo di Lippi coincide con l’insediamento della nuova Triade dirigenziale Bettega-Giraudo-Moggi, che porta anche a un corposo rinnovamento della rosa. I trionfi in Italia e in Europa Inizialmente pochi scommettono sul 4-3-3 di Lippi, fatto di un centrocampo robusto sorretto da Sousa e Deschamps a supporto di un attacco che, dietro ai confermati Baggio, Ravanelli e Vialli, vede un giovane Del Piero. È ... calcionews24

