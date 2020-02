L’azienda Victoria’s Secret pubblicamente accusata da centinaia di modelle di «misoginia e abusi» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo l’articolo pubblicato dal New York Times “‘Angels’ in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret“, in cui veniva esposto un problema di bullismo, misoginia e abusi all’interno dei vari livelli dell’azienda, le modelle non hanno visto alcun cambiamento. Per questo la The Model Alliance insieme a Time’s Up ha diffuso una lettera indirizzata al Ceo dell’azienda pretendendo un cambiamento immediato. L’azienda Victoria’s Secret pubblicamente accusata da centinaia di modelle di «misoginia e abusi» LEGGI ANCHE> L’epic fail inutile di Victoria’s Secret con Photoshop sul lato B della modella Sono più di cento le modelle e supermodel che hanno firmato una lettera aperta di accuse contro il Ceo di Victoria’s Secret, accusato di perpetrare una cultura di «misoginia, abusi e bullismo» all’interno ... giornalettismo

paoloigna1 : RT @pedroelrey: Dopo che un articolo del NYTimes ha descritto la misoginia di Victoria’s Secret, l'azienda ha cambiato il look del proprio… - ywcats : RT @pedroelrey: Dopo che un articolo del NYTimes ha descritto la misoginia di Victoria’s Secret, l'azienda ha cambiato il look del proprio… - pedroelrey : Dopo che un articolo del NYTimes ha descritto la misoginia di Victoria’s Secret, l'azienda ha cambiato il look del… -