Istat: crescono vendite nel 2019, il Web fa boom (Di venerdì 7 febbraio 2020) Secondo le ultime rilevazioni Istat, nel 2019 il valore delle vendite al dettaglio è cresciuto dello 0,8%, contro il +0,1% dell’anno precedente. Il dato è maggiormente significativo nella grande distribuzione, che ha registrato un +1,4%, mentre per il terzo anno consecutivo i piccoli negozi ottengono un dato negativo (-0,7%). È vero e proprio boom per il commercio elettronico, con gli ecommerce su del 18,4%.A dicembre 2019, sottolinea ancora l’istituto di statistica, le vendite al dettaglio sono tornare a crescere su base mensile dello 0,5%. Il rialzo, che segue due flessioni congiunturali consecutive, dovrebbe aver inciso inevitabilmente il Natale con i conseguenti reali. Su base annua, invece, si rileva un aumento dello 0,9%, settimo incremento consecutivo tendenziale. On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di gennaio 2020 #Istat ... blogo

RomaSette : Alunni #disabili a scuola, tra scarsa accessibilità e pochi insegnanti specializzati. Il report Istat per il 2018/2… - polisblogit : Istat: crescono vendite nel 2019, il Web fa boom - BenecomuneNet : RT @RomaSette: Alunni #disabili a scuola, tra scarsa accessibilità e pochi insegnanti specializzati. Il report Istat per il 2018/2019: nume… -