Insigne: “Dopo il Salisburgo c’è stato un casino che si poteva evitare, ma è colpa di tutti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Ha ricordato il percorso della squadra in Champions e le ottime prestazioni con il Liverpool di Klopp. “Ogni volta che incontriamo il Liverpool facciamo grandi prestazioni. Contro di loro abbiamo fatto una partita stratosferica. Siamo diventati la loro bestia nera. In due gare gli abbiamo presto quattro punti e questo è motivo di grande soddisfazione. Siamo usciti da Alfield con un pareggio che è servito a molto, anche se volevamo la qualificazione con un turno di anticipo”. Insigne ha parlato anche dell’ammutinamento post-Salisburgo. “Dopo c’è stato un pochino di casino che si poteva evitare, ma è colpa di tutti. Ora non pensiamo al passato, rimaniamo compatti ed uniti”. L'articolo Insigne: “Dopo il Salisburgo c’è stato un casino che si poteva evitare, ma è colpa di tutti” sembra essere ... ilnapolista

Tardelli accusa Insigne : “Dopo il gol camminava sconsolato - strano”. Il fratello risponde per le rime [FOTO] : Scintille a distanza tra Marco Tardelli, Lorenzo Insigne e il fratello. L’ex centrocampista di Juventus e Nazionale, ieri sera alla ‘Domenica Sportiva’, ha notato uno strano comportamento da parte dell’attaccante azzurro, che a suo avviso non è corso ad esultare e ad abbracciare il compagno di squadra Milik dopo il gol. “camminava da solo sconsolato, strano”. A tal proposito, non si è fatta attendere la ...

