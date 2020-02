Il nuovo disco dei 5 Seconds of Summer si intitola “Calm” e uscirà a marzo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 27 sarà tuo Il nuovo disco dei 5 Seconds of Summer si intitola “Calm” e uscirà a marzo News Mtv Italia. news.mtv

EnricoNigiotti : In viaggio verso Sanremo! ?? L’avventura sta per cominciare ???? Non vedo l’ora di cantarvi e suonarvi “Baciami Adesso… - Ikasci1 : RT @bts_italiabics: Nuovo anno, nuovo album, nuovo pezzo scritto per @MondadoriStore ????? Abbiamo realizzato un breve articolo per presentar… - Aurora10695043 : RT @bts_italiabics: Nuovo anno, nuovo album, nuovo pezzo scritto per @MondadoriStore ????? Abbiamo realizzato un breve articolo per presentar… -