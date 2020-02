Grande Fratello Vip: Patrick inedito, lo sfogo sul figlio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Patrick ha fatto vedere un altro lato di sé e ha parlato del figlio. Ecco le dichiarazioni del gieffino Grande Fratello Vip: Patrick inedito, lo sfogo sul figlio Siamo abituati a vedere Patrick Ray Pugliese sempre allegro, spiritoso, intento a organizzare qualche scherzo agli inquilini della Casa. Fino ad oggi ha superato tutte le nomination del Grande Fratello Vip. I vip continuano a nominarlo, ma il pubblico è molto affezionato a lui perché ricorda bene l’edizione del Grande Fratello classico in cui è stato un vero protagonista insieme a Serena, Katia, Ascanio e tanti altri. Tuttavia, nei giorni scorsi Patrick si è fatto molto serio e in giardino ha parlato con Paolo Ciavarro chiedendogli com’è essere figlio di genitori separati. L’highlander è molto preoccupato per suo figlio in quanto non ha genitori uniti e pensa che per questo non possa star bene come un bambino ... kontrokultura

