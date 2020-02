Fed Cup 2020: i risultati del Gruppo I. L’Estonia fa il colpo e va ai playoff, primo posto per Ucraina, Serbia e Polonia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con la giornata odierna si è completata la fase a gironi del Gruppo I della zona Europa/Africa della Fed Cup 2020 e sono stati dunque stabiliti gli spareggi in programma domani, che metteranno i palio i posti per i playoff di aprile. Andiamo a vedere quanto successo in Estonia e Lussemburgo, sedi dei due eventi in questione. A Tallinn l’Italia ha sconfitto senza alcun problema la Grecia, chiudendo quindi a punteggio pieno il proprio cammino nel girone B: un secco 3-0 quello con cui la formazione di Tathiana Garbin ha liquidato le elleniche. Nel raggruppamento delle azzurre l’Estonia ha centrato un successo fondamentale contro l’Austria, che le ha regalato il secondo posto e la possibilità di giocarsi lo spareggio domani contro l’Ucraina. Terza piazza per la Grecia, ultime proprio le austriache che dovranno scendere in campo contro la Bulgaria per evitare la ... oasport

