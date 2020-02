DIRETTA MotoGP, LIVE Test Sepang 2020: Quartararo detta il passo davanti a Morbidelli, Valentino Rossi 9° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 10.00 Al momento si lavora esclusivamente sul passo gara, vedremo se nel finale qualcuno effettuerà una simulazione di time-attack. 9.58 Molto costante e solido il ritmo di Dovizioso in questa fase con un altro 2’00″0. Le Suzuki si difendono, mentre tutti gli altri fanno fatica a scendere sotto il 2’01. 9.55 Dovizioso è il più veloce in pista al momento con un brillante passaggio in 2’00″007 a soli due decimi dal proprio miglior tempo di giornata! 9.53 Rossi completa il run e rientra ai box. Quartararo e Rins, rispettivamente primo e terzo in classifica, tornano a girare per la prima volta dopo l’arrivo della pioggia. 9.50 Secondo giro consecutivo per Rossi sotto il muro del 2’01”, nel frattempo Dovizioso scende nuovamente in pista con la ... oasport

