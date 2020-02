Coronavirus, parla l’italiano positivo ai test: “Sono tranquillo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella serata di giovedì 6 febbraio l’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato il primo caso di cittadino italiano risultato positivo ai test del Coronavirus. Si tratta di uno dei 56 nostri connazionali fatti rientrare lo scorso 3 febbraio da Wuhan con un volo di Stato e messi in quarantena presso la cittadella militare della Cecchignola. Il paziente risultato poi positivo al virus era stato ricoverato in ospedale nella mattinata di giovedì per un sospetto contagio che è stato successivamente confermato in serata. Le dichiarazioni Le prime parole dell’italiano risultato positivo al Coronavirus fanno ben sperare circa le sue condizioni di salute. “Sto bene, mi sento tranquillo” ha dichiarato agli altri italiani in quarantena”. Al momento, avrebbe assicurato di non presentare alcun disagio particolare. Bollettino medico del 7 febbraio Il ragazzo di 29 anni ... notizie

