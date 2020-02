Coronavirus, a Wuhan ospedali temporanei contro la diffusione: in aumento il numero di pazienti guariti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continua l’allerta Coronavirus, con nuovi casi in diverse parti del mondo, ma fortunatamente aumentano anche le guarigioni. E a Wuhan si pensa di trasformare locali esistenti, come le palestre, in ospedali temporanei al fine di ridurre le infezioni nella città cinese di Wuhan, che sta lottando contro un crescente numero di pazienti contagiati dal nuovo virus. Lo ha detto oggi un funzionario della National Health Commission (NHC). “Il problema più grande che stiamo affrontando nella provincia di Hubei, in particolare a Wuhan, è la discrepanza tra l’aumento del numero di pazienti e le risorse mediche limitate“, ha dichiarato Guo Yanhong della NHC nel corso di una conferenza stampa. Con l’attività degli ospedali di fortuna con un gran numero di posti letto si punta a massimizzare la capacità di accettare e curare i pazienti evitando la trasmissione di ... meteoweb.eu

Tg3web : ?? #Coronavirus, confermato il terzo caso a Roma. È uno degli italiani rimpatriati da Wuhan - RaiNews : Primo italiano positivo al #coronavirus, è tra i 56 da Wuhan. Ricoverato allo Spallanzani ? - AmbCina : A #Wuhan, epicentro della diffusione del #coronavirus, ha iniziato a operare il nuovo #laboratorio 'Huoyan'. Si tra… -