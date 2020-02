Consegnò una lettera al Presidente della Repubblica: Mattarella risponde alla piccola Chiara (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è posta per te… e non si tratta di una lettera qualsiasi. Graditissima sorpresa questa mattina all’Istituto Comprensivo di Benevento “Federico Torre“, plesso Nicola Sala, per una delle alunne e per tutto il corpo docente. Suona presto il postino all’istituto beneventano per la piccola Chiara Campana. Il mittente della missiva è niente di meno che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La massima Autorità dello Stato, di suo pugno ha scritto un messaggio che poi ha fatto recapitare all’alunna della II B. Una risposta al biglietto che la piccola Chiara gli aveva consegnato lo scorso 28 febbraio a due passi dalla Chiesa di Santa Sofia. Quel giorno Chiara si trovava in piazza Matteotti con le sue compagne e i suoi compagni di classe guidati dall’insegnante Enza Lauri. Il Presidente ... anteprima24

