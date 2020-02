Coletta su Clerici: "E' una bestemmia che non sia su Rai 1". E Antonella si commuove (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quarta conferenza stampa di Sanremo 2020 con le lacrime per Antonella Clerici che viene ufficialmente reinserita nella squadra delle conduttrici di Rai 1. Il motivo è presto spiegato dalle parole incoraggianti del direttore di Rai 1 Stefano Coletta in risposta ad una domanda riferita ai prossimi possibili progetti della presentatrice sulla rete da lui condotta: Arrivo a Rai 1 dopo tanti anni di direzione e immersione a Rai 3 personalmente non avevo relazioni con i talent di Rai 1. Ho fatto un apprendistato tecnico e televisivo. Ritengo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai 1 da tempo, la tritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l'abbiamo vista.E' autorevole, credo che Rai 1 debba tornare ai volti e alla conduzione e a un codice di autorevolezza, è coraggiosa, autentica. Non ha mai creato filtri con le conduzioni. Antonella sarà un ... blogo

