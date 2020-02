Casa in centro | ecco la giustizia di Alfonso Bonafede Scandalo | quanto

Street Art - alla Suor Orsola BeninCasa il primo Centro Studi italiano : Dalla Street art al muralismo, dall’urban design al graffitismo. Studi, ricerche e progetti sull’intero universo della creatività urbana trovano ‘casa’ a Napoli, all’Università Suor Orsola Benincasa, sede del più grande polo della comunicazione del Mezzogiorno, dove è appena nata la nuova sede di “Inopinatum”, l’unico Centro di Ricerca accademico in Italia specificamente dedicato alla creatività ...

Milano - comprare Casa costa sempre di più : in media 5mila euro al mq - in centro fino a 13mila : Continuano ad aumentare i prezzi delle case a Milano. Il valore medio degli immobili è superiore ai 5mila euro al metro quadrato, in crescita del 2,6% in un anno. Lo certifica l’analisi della Camera di Commercio. Ecco quali sono i quartieri emergenti, quelli dove i prezzi delle case aumentano di più e le zona che restano ancora (relativamente) economiche.Continua a leggere

Cormano - Casa in ristrutturazione : incendio sul tetto - paura in centro | FOTO : incendio sul tetto di un edificio in ristrutturazione a Cormano. paura e disagi dalle parti di via Figini, come potete vedere nelle FOTO qui sopra. Il rogo si è sviluppato alle prime ore dell’alba. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme provenire dall’abitazione avvolta da un ponteggio per alcuni lavori di ristrutturazione. Proprio per questo motivo nell’abitazione non vi era ...

Brindisi - l’orrore nella Casa al centro del paese : Un uomo ed una donna, morti. L’orribile scoperta a Ceglie Messapica, un comune in provincia di Brindisi: erano in un appartamento del centro storico. Accanto a loro un coltello. Un uomo ed una donna, morti. A terra, vicino a loro, un coltello. L’orrida scoperta in un paese in provincia di Brindisi, Ceglie Messapica. I due […] L'articolo Brindisi, l’orrore nella casa al centro del paese proviene da www.meteoweek.com.

Milano - sgombero del centro sociale Casa Brancaleone : dopo 4 giorni i militanti scendono dal tetto : Sono scesi dal tetto i due militanti del centro sociale Casa Brancaleone di Milano, che si erano accampati per protesta contro lo sgombero dello stabile occupato. Polizia e carabinieri erano entrati nell'edificio occupato di piazza Emilio Alfieri, a due passi dalla stazione di Bovisa, la mattina del 21 gennaio.Continua a leggere

Milano - sgombero del centro sociale “Casa Brancaleone” : militanti sul tetto da tre notti : Continua la protesta di due militanti del centro sociale "Casa Brancaleone" dopo lo sgombero avviato nella mattinata di martedì 21 gennaio di uno stabile in piazza Alfieri a Milano. I due si sono rifugiati sul tetto dell'edificio, dove hanno trascorso gli ultimi tre giorni e le ultime tre notti al freddo. In loro "soccorso" sono intervenuti i vigili del fuoco che gli hanno consegnato dei sacchetti contenenti cibo.Continua a leggere

A Modena apre la Casa dei “bimbi farfalla” : è il primo centro per la terapia genica : Grazie alla ricerca nasce Eb-Hub, il primo centro specializzato nella medicina rigenerativa per la cura dei piccoli pazienti colpiti da epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica che rende la pelle fragile come le ali di una farfalla.Continua a leggere

Calciomercato - la Roma bussa in Casa Juventus. Donadoni ‘scippa’ il Bologna - summit al Genoa e centrocampista per Samp e Fiorentina : Non sono mancate le indicazioni dalla ventesima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo scatto della Juventus che ha vinto contro il Parma e ha approfittato del passo falso dell’Inter contro il Lecce, torneo bellissimo anche per le posizioni di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo ultimi giorni anche di Calciomercato, ecco tutte e trattative nel dettaglio delle ultime ore. CAVANI – ...

«Più che sardine - fagiani» : lo striscione di CasaPound nelle vie del centro di Bologna nel giorno della manifestazione : Un drappo con scritto ‘Più che sardine siete dei fagiani’ affisso in una delle vie del centro di Bologna, via Irnerio, non lontano da Piazza VIII agosto dove oggi si terrà la grande manifestazione organizzata dalla sardine che tornano nella città dove la loro ‘avventura’ cominciò lo scorso novembre. FOTONOTIZIA. “Bologna invivibile”: CasaPound contro le “sardine” https://t.co/ko9zdKXd0h ...

Napoli - stesa nel Centro Storico : gli spari davanti alla Casa di un boss : Cronaca di Napoli: spari all’alba in via Arte della Lana. Recuperati una decina di bossoli, per quella che è stata la prima stesa del 2020. La parola stesa torna ad essere associata alla città di Napoli anche nel 2020. All’alba di oggi (verso le 6), in via Arte della Lana, traversa di via Duomo (quindi […] L'articolo Napoli, stesa nel Centro Storico: gli spari davanti alla casa di un boss proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

Napoli - stesa all'alba nel centro storico : spari davanti alla Casa di un boss : Ennesima stesa, all'alba di oggi, nel centro storico di Napoli. Sconosciuti a bordo di una moto hanno esploso sei colpi di pistola in via Arte della Lana, dinanzi l'ingresso di un...

Furto in Casa della top model Vittoria Ceretti in centro a Milano : i ladri portano via abiti firmati e gioielli per 80mila euro : A denunciare il Furto la modella bresciana, tornata a casa venerdì. Avrebbero scassinato un ingresso secondario dell'abitazione in via Morigi

Regionali - cambi di Casacca in Consiglio : Piscitelli passa col centrodestra : Una posizione annunciata il 24 dicembre scorso, con il voto negativo alla legge di bilancio di regionale, ma ufficializzata nel corso di un brindisi di Capodanno in un grande hotel di Caserta. Alfonso Piscitelli, consigliere regionale ed ex sindaco di Santa Maria a Vico, abbandona la coalizione di centrosinistra che sostiene la giunta di Vincenzo De Luca e, a 5 mesi dalle elezioni Regionali, passa con il centrodestra. Piscitelli ha dato vita a ...

La nuova "Casa" delle sardine? Il centro sociale degli abusivi : Giorgia Baroncini Dopo piazza San Giovanni, ora le sardine pensano al futuro del movimento. 150 delegati provenienti da tutta Italia sono riuniti nel palazzo occupato dove l’elemosiniere del Papa riattaccò la corrente elettrica Dopo aver riempito piazza San Giovanni a Roma, ora le sardine pensano al loro futuro. Nessuno fino ad ora si era preoccupato del "cosa faremo da grandi?", ma il giorno dopo la grande manifestazione nella ...