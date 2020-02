Captain Marvel 2: Rogue degli X-Men comparirà nel sequel? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sembra che con Captain Marvel 2 l'universo cinematografico Marvel potrebbe introdurre gli X-Men, con la comparsa del personaggio di Rogue. Il mondo degli X-Men starebbe per fare il suo ingresso nell'MCU grazie a Captain Marvel 2 che, secondo i rumor, potrebbe vedere la comparsa di Rogue in veste di villain. Secondo We Got This Covered, infatti, Rogue apparirà come cattiva, alleata di un gruppo terroristico mutante che i fan credono sia la Confraternita dei mutanti malvagi, anche se Kevin Feige aveva annunciato che Magneto non sarebbe apparso per un bel po' di tempo. Rogue potrebbe dunque essere il primo personaggio degli X-Men introdotto ufficialmente nell'universo cinematografico Marvel, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Se davvero Rogue farà parte ... movieplayer

