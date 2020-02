Auto contro camion all’imbocco della Telesina: ferita 50enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente nel primo pomeriggio all’imbocco della strada statale Telesina, nei pressi dello svincolo per Campobasso. Ad entrare in contatto sono stati una Renault Scenic e un tir, che procedevano entrambi in direzione Caianello. Il bilancio è di una 50enne ferita che non versa in gravi condizioni ed è stata immediatamente trasportata al Fatebenefratelli di Benevento. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche gli uomini della Polizia Stradale. L'articolo Auto contro camion all’imbocco della Telesina: ferita 50enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

