Arriva l’Apm, il bancomat che eroga prosecco, ma il Consorzio protesta: “È una frode” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La novità Arriva dal Regno Unito e in particolare da Londra dove il distributore automatico è stato installato da una nota catena di enoteche. La trovata però non è affatto piaciuta al Consorzio italiano del prosecco Doc che minaccia azioni legali: "Il vino alla spina non può essere venduto come prosecco”. fanpage

