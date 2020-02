Arrestate due mamme a Firenze: abusavano sessualmente delle figlie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due donne, una residente a Terni e l’altra a Reggio Emilia, avrebbero commesso abusi sessuali sulle figlie, fin dai primi anni di vita, al fine di produrre materiale pedopornografico. Questa l’accusa con cui le presunte aguzzine sono state Arrestate dalla polizia postale della Toscana, eseguendo la misura di custodia tutelare emessa dal gip di Firenze. Arrestato anche un uomo residente in Toscana, individuato come destinatario del materiale pedopornografico. Si tratta di un 40 enne di Grosseto, padre di una delle bambine con cui la donna di Terni intratteneva una relazione sentimentale.Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di piattaforme su Wazzup e Telegram che venivano utilizzate dall’uomo per inviare le foto ricevute ad altri gruppi attivi, dove venivano pubblicate in chiaro immagini pornografiche di minori.Il gip ha disposto l’arresto per ... huffingtonpost

